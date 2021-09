Su quali smartphone Whatsapp non funzionerà più dal 1 Novembre 2021?

Dal 1 Novembre 2021, Whatsapp taglierà il supporto ad alcuni smartphone ed alcune versioni dei sistemi operativi mobile, su cui non sarà possibile più utilizzare l'applicazione di messaggistica istantanea. Ma di quali si tratta?

A partire da tale data, non saranno più in grado di far girare Whatsapp gli smartphone basati su:

Android Ice Cream Sandwich 4.0.3

iOs 9

KaiOS 2.5.0

In tutti e tre i casi, si tratta di build di sistemi operativi ormai datate ed uscite svariati anni fa, che sono presenti su una base estremamente ristretta di dispositivi.

La compagnia di Mark Zuckerberg ha spiegato che a partire dal 1 Novembre 2021 Whatsapp richiederà almeno Android 4.1, iOS 10 e KaiOS 2.5.1.

Whatsapp nelle note ha anche specificato che non funzionerà più sugli iPhone con jailbreak, indipendentemente dalla versione di iOS presente al suo interno.

Le motivazioni di questo taglio del supporto sono da ricercare nel fatto che Whatsapp preferisce concentrarsi sulle versioni più recenti dei vari sistemi operativi in quanto danno una più ampia platea di possibilità.

Negli ultimi giorni, intanto, è emersa l'indiscrezione secondo cui Whatsapp potrebbe avere il suo cashback per i pagamenti, allo scopo di incentivare gli utenti ad utilizzare la piattaforma Whatsapp Pay che, però, ancora non è approdata in Italia ed in Europa ma è disponibile solo in India.