Uno smartphone Xiaomi del 2023 a soli 69 euro? Col MediaWorld Black Friday si può!

Non ci sono solamente offerte MediaWorld su prodotti Motorola a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia in questo periodo. Infatti, la ben nota catena ha lanciato anche uno sconto potenzialmente intrigante su uno smartphone low cost di Xiaomi.

Più precisamente, il dispositivo Xiaomi Redmi A2 viene adesso venduto a un costo pari ad appena 69 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Certo, si fa riferimento a un modello che risulta low cost già di base, considerando anche che il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era stato di 79 euro, ma vale comunque la pena notare quanto questa soluzione possa rappresentare un buon smartphone entry-level.

Se, infatti, vista l'occasione del Black Friday 2023 di MediaWorld (che resterà attivo fino al 22 novembre 2023), siete alla ricerca di un dispositivo particolarmente economico, magari per regalarlo a una persona che svolge solamente operazioni di base con lo smartphone, capite bene che questa potrebbe essere un'occasione ghiotta.

Questo anche considerando che c'è una certa possibilità di scelta lato colorazioni. Infatti, Xiaomi Redmi A2 viene venduto a questo prezzo nelle varianti Green, Blue e Black. Per il resto, vale la pena notare che si fa riferimento a uno smartphone annunciato a inizio 2023, dunque tutto sommato di recente approdo sul mercato. Per maggiori dettagli, potreste in ogni caso voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Xiaomi.