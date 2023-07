Smartphone Xiaomi a meno di 70 euro? Redmi 9a in offerta su Amazon

Non c'è solamente lo sconto Amazon su uno Smart TV di Samsung a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Infatti, sul noto portale e-commerce è comparsa un'offerta importante sullo smartphone Xiaomi Redmi 9a, che viene ora proposto a un prezzo potenzialmente interessante.

Più precisamente, quest'ultimo è ora venduto a un costo di 69,28 euro su Amazon tramite rivenditori. Dalla versione italiana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy si apprende che generalmente il prezzo consigliato sarebbe di 119,90 euro. In parole povere, di mezzo c'è un possibile risparmio del 42%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 50,62 euro. Visto anche che si scende sotto i 70 euro, potrebbe trattarsi di un'occasione ghiotta per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo Android particolarmente low cost e non hanno troppe esigenze. Va detto, però, che al momento in cui scriviamo il numero di unità disponibili è limitato.

Per il resto, per quel che concerne la scheda tecnica di Xiaomi Redmi 9a, vale la pena ricordare che quest'ultima comprende 2GB di RAM, 32GB di memoria interna e una batteria da 5.000 mAh. Se siete alla ricerca di maggiori indicazioni, potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Xiaomi, visto che in quest'ultimo si scende ulteriormente nel dettaglio.