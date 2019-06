Ecco tutti gli smartphone Xiaomi che saranno aggiornati ad Android Q

Xiaomi ha annunciato tramite il forum ufficiale MIUI la lista dei dispositivi che nel corso dei prossimi mesi saranno aggiornati ad Android Q, la nuova versione del sistema operativo mobile di Google annunciata durante l'I/O 2019.

Di seguito vi riportiamo l'elenco completo dei dispositivi che riceveranno l'aggiornamento:

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi MiX 2S

Xiaomi Mi MiX 3

Xiaomi Mi MiX 3 5G

Xiaomi Redmi K20 Pro

Xiaomi Redmi K20

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7 Pro.

Il produttore cinese ovviamente non ha fornito alcuna data precisa di lancio, ma ha svelato che ogni smartphone o phablet ad eccezione del Note 7 sarà aggiornato ad Android Q nel corso del quarto trimestre del 2019. La gamma Note 7 invece riceverà il pacchetto nel Q1 2019.

All'occhio salta l'assenza di PocoPhone F1, il che sicuramente sarà oggetti di discussione da parte degli utenti.

Nella lista non è presente il nuovo Xiaomi Mi 9T, ma semplicemente perchè è elencato con il nome Redmi K20 e K20 Pro. Come abbiamo avuto modo di spiegarvi su queste pagine, infatti, nel nostro paese ed in generale in Europa, il flagship killer arriverà nella linea Mi 9.

Presente ovviamente il Redmi Note 7, un altro best buy disponibile dallo scorso aprile a meno di 250 Euro.