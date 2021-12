Quali smartphone Xiaomi saranno aggiornati ad MIUI 13? Modelli e data di lancio

In concomitanza con la presentazione del nuovo Xiaomi 12, il produttore asiatico ha anche svelato i piani relativi al rollout della nuova MIUI 13, l’interfaccia grafica svelata proprio nel corso dell’evento in corso in Cina in queste ore.

Nella fattispecie, la nuova MIUI 13 arriverà sul primo gruppo di smartphone a fine Gennaio 2022. Secondo quanto riportato da Xiaomi nella documentazione ufficiale, i primi dispositivi a ricevere la release stabile di MIUI 13 saranno:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11 Ultra

Nessuna informazione sulla data di lancio ufficiale, tanto meno sul via al rollout anche in Cina, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti i dettagli del caso. Secondo quanto affermato da Xiaomi, però, la nuova MIUI 13 sarà più sicura rispetto ad MIUI 12.5, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento facciale. Inoltre, sono attese anche delle novità importanti in termini di peso: il software infatti dovrebbe essere più leggero rispetto ai predecessori e porterà con se una serie di novità a livello di design, a partire dal font.

Ancora nessuna informazione ufficiale si MIUI for Pad, la nuova interfaccia grafica pensata appositamente per i tablet, che vuole mettersi in concorrenza diretta con iPadOS di Apple.