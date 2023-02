Quali smartphone Xiaomi saranno aggiornati ad MIUI 14? La lista

Nel corso dell’evento tenuto al MWC dove Xiaomi ha annunciato i nuovi Xiaomi 13, la società asiatica ha anche annunciato una prima lista degli smartphone che saranno aggiornati alla nuova MIUI 14. In totale saranno sedici i dispositivi, vediamo di quali si tratta.

Ecco la lista completa degli smartphone Xiaomi che riceveranno l’upgrade ad MIUI 14 a partire dal primo trimestre del 2023:

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 10

Redmi 10 5G

Xiaomi non ha annunciato alcun dettaglio sui tempi specifici del lancio, e come osservato da Gizmochina anche i modelli più recenti come Xiaomi Redmi Note 12 e Redmi Note 11 dovrebbero ricevere l’aggiornamento anche se non sono presenti nell’elenco, che a questo punto non è definitivo.

Nel corso delle prossime settimane Xiaomi dovrebbe annunciare ulteriori dettagli sul lancio. La serie Xiaomi 13 ha come sistema operativo Android 13 e MIUI 14, e riceverà tre anni di aggiornamenti Android e cinque di sicurezza.

In occasione del MWC, Xiaomi ha svelato anche la nuova lineuo AIOT con Buds 4 Pro, Watch S1 Pro ed Electric Scooter 4 Ultra.