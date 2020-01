Smartphone Xiaomi, ecco l'anteprima della Dark Mode globale della MIUI 11

Dopo le prime indiscrezioni risalenti a qualche mese fa, la tanto attesa Dark Mode globale della MIUI 11 per gli smartphone Xiaomi inizia a trapelare online.

Infatti, come riportato anche da Gizchina e da ITHome, alcuni Xiaomi Mi 9 destinati agli sviluppatori hanno ricevuto una funzionalità simile a quella "Inversione smart" implementata dagli iPhone (ne abbiamo parlato in questo approfondimento sulla Dark Mode). Per chi non lo sapesse, quest'ultima è in grado di cambiare i colori che vengono rappresentati a schermo in modo "intelligente", consentendo di fatto all'utente di usufruire di un tema scuro globale, attivabile anche per quelle applicazioni che non supportano ufficialmente la Dark Mode.

Stando a chi ha potuto provare la funzionalità sviluppata da Xiaomi, sembra che il risultato sia buono in generale, anche se chiaramente questo "tema scuro" in alcuni casi può risultare meno preciso rispetto a una soluzione ufficiale, proprio come avviene su iPhone. Si tratta tuttavia di un ingegnoso metodo per ottenere una sorta di "Dark Mode" in tutte le applicazioni, in attesa che gli sviluppatori decidano di adottare le tonalità scure.

Sembra inoltre essere possibile far attivare automaticamente questa funzionalità in orari prestabiliti. Questo significa che probabilmente gli utenti potranno scegliere di abilitare il tema scuro globale della MIUI 11 durante le ore notturne. Insomma, finalmente abbiamo delle indicazioni dettagliate in merito ai piani di Xiaomi per quanto riguarda la Dark Mode, che a questo punto sembra essere destinata ad arrivare nella versione attuale della personalizzazione dell'azienda cinese (e non con MIUI 12, come si vociferava in precedenza).