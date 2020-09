Smartphone Xiaomi con due fotocamere pop-up in arrivo sul mercato? Ecco i brevetti

Quando si tratta di parlare di smartphone innovativi Xiaomi appare sempre tra i nomi dei marchi più all’avanguardia. Ogni mese spunta online un nuovo brevetto che mostra quante idee ha lo staff dell’azienda cinese: se ad agosto era apparso un telefono con display rimovibile e utilizzabile da remoto, ora si parla di quello con due fotocamere pop-up.

I brevetti, come ormai da prassi, vengono sempre trovati e diffusi online dal sito olandese LetsGoDigital, il quale ci svela dei nuovi documenti apparsi nel sito del State Intellectual Property Office of China. In essi si vedono le illustrazioni che ci mostrano uno smartphone senza bordi e senza fotocamere frontali, forse perché sono presenti sotto al display dato che si tratta di una tecnologia a loro già nota, ma con ben quattro sensori che spuntano come antennine dalla parte superiore del dispositivo.

La novità non sta però soltanto nella presenza di due moduli pop-up, ma anche nel fatto che spuntano inclinati; il flash LED, invece, rimane nella parte posteriore dello smartphone. Infine, ai lati sono presenti i classici bottoni fisici di accensione e gestione del volume, mentre sotto figurano la porta USB-C per la ricarica e un doppio speaker, e sopra si trova il microfono alla destra dei moduli pop-up.

Altri brevetti pubblicati nel corso degli ultimi mesi ci mostrano invece smartphone che funzionano anche come custodia per auricolari wireless, o ancora telefoni con “schermo surround” e una singola fotocamera gigante da 108MP. Insomma, Xiaomi continua a pensare a dispositivi strani ma interessanti, che però forse non vedremo mai sul mercato.