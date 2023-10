Quali smartphone Xiaomi non riceveranno più aggiornamenti della MIUI? C'è la lista

Dopo avervi presentato la maxi-lista di smartphone compatibili con Android 14, è arrivato il momento di aggiungere un'importante postilla all'elenco. Sfortunatamente, Xiaomi ha annunciato una revisione dei suoi programmi di aggiornamento che colpirà, in via temporanea o definitiva, una lunga serie di smartphone, tra cui alcuni molto recenti.

Nello specifico, Xiaomi ha bloccato il rollout di nuove feature per un totale di sei smartphone. La lista, elaborata da GizChina, comprende:

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11 Ultra

Redmi K40S

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Come spiega sempre GizChina, ciò non significa che il supporto software per questi smartphone si interromperà. Al contrario, sembra che essi riceveranno comunque l'update a MIUI 15 e, di conseguenza, ad Android 14, come previsto dalle politiche di aggiornamento di Xiaomi, che coprono tutti e sei i device per ancora un anno circa.

Tutttavia, essi non riceveranno alcuna nuova feature o alcun aggiornamento in beta: ciò significa che la versione di MIUI 15 in arrivo su questi smartphone sarà priva di novità, apportando solo aggiornamenti minori di sicurezza e stabilità. Le patch di sicurezza per tutti questi smartphone, invece, dovrebbero essere garantite fino alla fine del supporto software esteso, che dovrebbe verificarsi nel corso del 2024.

Invece, gli aggiornamenti beta di MIUI verranno sospesi temporaneamente per una serie di altri smartphone, tra cui abbiamo:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 2

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Si tratta di dispositivi estremamente recenti, perciò non disperate: il cambiamento è solo momentaneo. La pubblicazione di nuovi aggiornamenti in beta riprenderà dopo la transizione alla nuova versione di MIUI e di Android. Tutti gli smartphone nell'elenco soprastante, dunque, riceveranno l'aggiornamento "pieno" a MIUI 15 e tutte le patch di sicurezza dei prossimi mesi, mentre gli aggiornamenti beta riprenderanno solo in futuro.