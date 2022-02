Quali smartphone Xiaomi non hanno i servizi Google? Facciamo chiarezza

La questione del ban di Huawei dagli Stati Uniti d'America è ormai risaputa, così come gli appassionati sono a conoscenza del fatto che anche la recente gamma Huawei P50 non dispone dei servizi Google. In questo contesto, si è però venuta a creare confusione relativamente a un altro brand, ovvero Xiaomi.

Infatti, non sono in pochi chiedersi quali dispositivi dell'azienda non dispongono di Play Store e simili. Più precisamente, questa situazione si è venuta a creare in seguito a un annuncio di Xiaomi di inizio 2021, in cui si è fatto riferimento proprio a modelli di questo tipo. Tuttavia, ciò che è bene esplicitare a chiare lettere è che gli smartphone di Xiaomi senza servizi Google sono destinati solamente alla Cina.

Infatti, da noi tutti i modelli Xiaomi dispongono del Play Store e delle altre app legate al colosso di Mountain View. In parole povere, se ciò che cercate da un dispositivo sono software come Gmail, Google Maps, YouTube e così via, potete andare tranquilli. Per intenderci, in passato Xiaomi ha persino preso per certi versi posizione relativamente alla vicenda, mettendo in evidenza la presenza dei GMS (Google Mobile Services) sui suoi dispositivi direttamente mediante delle scritte posizionate su alcune confezioni di vendita.

Tirando le somme, era giusto fare chiarezza sulla questione, spiegando per bene che in Europa i GMS ci sono sugli smartphone Xiaomi.