Smartphone Xiaomi a prezzo stracciato da MediaWorld: appena 79 euro

Se in vista dell'arrivo dell'estate (sì, il solstizio d'estate è il 21 giugno 2023) avete intenzione di acquistare un nuovo smartphone, potrebbe interessarvi approfondire un'offerta lanciata da nientemeno che MediaWorld. Infatti, quest'ultima catena propone ora uno smartphone Xiaomi a prezzo stracciato.

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'iniziativa promozionale coinvolta, il modello Xiaomi Redmi A1 viene adesso venduto a un costo pari a 79 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che precedentemente il prezzo dello smartphone era di 119,99 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 34,16%.

In parole povere, non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 40,99 euro. Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione "ghiotta" per chi è alla ricerca di uno smartphone Android dal prezzo inferiore ai 100 euro. Vale la pena però esplicitare che l'iniziativa promozionale rientra nel Red Friday di MediaWorld, che proseguirà fino al 30 giugno 2023. Avrete dunque un buon numero di giorni per usufruire dell'offerta in seguito alla pubblicazione di questa notizia, ma adesso sapete che il tempo è limitato.

Al netto di questo, la scheda tecnica di Xiaomi Redmi A1 include 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. Come ben potete immaginare, dunque, si fa riferimento a una soluzione entry level adatta solamente a chi non ha troppe esigenze. Tuttavia, se siete interessati ad approfondire il tutto, potreste voler dare un'occhiata anche al sito Web ufficiale di Xiaomi, considerando che in quest'ultimo vengono messe maggiormente in evidenza le caratteristiche tecniche.