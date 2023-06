Il vostro smartphone Xiaomi riceverà la MIUI 15? Trapela lista preliminare

In seguito alle prime avvisaglie in merito alle possibili novità della MIUI 15, proseguono le voci di corridoio relativamente alla futura personalizzazione software di Xiaomi. Infatti, è stata pubblicata online una possibile lista preliminare degli smartphone che riceveranno la MIUI 15.

A tal proposito, come riportato anche da Gizchina e Xiaomimiui, a fine giugno 2023 è trapelata sul Web una presunta lista di dispositivi che saranno compatibili con la prossima "grande versione" della personalizzazione software di Xiaomi, il cui annuncio sarebbe previsto per metà novembre 2023. Di seguito potete trovare i dettagli di quanto emerso online.

Gli smartphone Xiaomi che dovrebbero ricevere la MIUI 15

Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi 10 Pro;

Xiaomi Mi 10S;

Xiaomi Mi 10T;

Xiaomi Mi 10T Pro;

Redmi K30S;

Redmi K30 Pro;

Redmi Note 10;

Redmi Note 10 Lite;

Redmi 10 Power;

Redmi 10C;

Redmi 10A;

Redmi 10 India;

Redmi Note 9 Pro;

Redmi Note 9 Pro Max;

Redmi Note 9S;

Redmi A1;

Redmi A1 Plus;

POCO C40;

POCO C50;

POCO F2 Pro;

POCO X3;

POCO X3 NFC;

Serie Xiaomi 13/12/Mi 11;

Gamma Redmi Note 12;

Serie POCO X5;

Gamma POCO F5;

Redmi K60.

Da notare che per ora non c'è stato alcun annuncio ufficiale da parte di Xiaomi, dunque le indiscrezioni diffuse dalle succitate fonti vanno prese con le dovute pinze. Tuttavia, questa lista preliminare potrebbe fornirvi i primi dettagli in merito a quali potrebbero essere gli smartphone coinvolti, nonostante sia bene chiaramente attendere indicazioni ufficiali per chiarire ogni dubbio.