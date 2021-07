Quali smartphone Xiaomi riceveranno Android 12? La possibile lista completa

Il sistema operativo Android 12 ufficializzato a metà maggio si sta avvicinando sempre di più al lancio con la sua prima build stabile attesa per agosto 2021 ma, come ormai da prassi, l’aggiornamento giungerà sugli smartphone più lentamente. Ma su quali telefoni, esattamente? Per il caso di Xiaomi, abbiamo una possibile lista completa.

Sebbene la società non abbia ancora rilasciato una roadmap ufficiale per i dispositivi del brand principale e dei vari sub-brand che riceveranno l’ultima iterazione dell’OS del robottino verde, Xiaomiui tramite Twitter ha pubblicato un’immagine piuttosto chiara ed esplicativa di quali modelli verranno aggiornati.

In breve, Android 12 ha un posto assicurato per tutte le serie Mi di punta viste tra 2020 e 2021, assieme a Redmi Note 9, Redmi Note 10, Redmi 10, Redmi K30 e Redmi K40 in tutte le loro rispettive varianti. Non mancano alla lista anche diversi modelli dei sub-brand Black Shark lato gaming, nello specifico quelli di terza e quarta generazione, e anche vari POCO. Secondo Xiaomiui, però, l’update potrebbe non giungere sui seguenti dispositivi: Xiaomi Mi 9, Mi CC9, Mi Note 10, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi 9, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi 10X 4G, Redmi Note 9 (Global), Redmi Note 9 4G (Cina), Redmi Note 9T e Redmi 9 Power. La lista integrale, però, la riportiamo di seguito:

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10i

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+ (Ultra)

Redmi K30

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Ultra

Redmi K30S

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Racing Edition

Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Xiaomi Redmi Note 10 Pro (India/Globale)

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

Xiaomi Redmi Note 10S

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max

Blackshark 3

Blackshark 3 Pro

Blackshark 3s

Blackshark 4

Blackshark 4 Pro

POCO F2 Pro

POCO F3 GT

POCO X2

POCO X3

POCO X3 NFC

POCO X3 Pro

POCO M2

POCO M2 Reloaded

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO M3 Pro 5G

POCO C3

