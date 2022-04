Quali smartphone Xiaomi riceveranno Android 13? Ecco la lista aggiornata

Android 13 è sempre più vicino al suo debutto con una moltitudine di novità come wallpaper e modalità d’uso inedite. La domanda che molti si pongono è sempre la stessa e riguarda la serie di dispositivi che riceverà tale aggiornamento. Ebbene, ecco quali smartphone Xiaomi otterranno Android 13 in futuro.

La lista che stiamo per riportarvi è fornita integralmente da Xiaomiui, portale di riferimento per tutti i dispositivi del colosso cinese. Per quanto tale fonte sia spesso affidabile, ci teniamo a ricordarvi che l’elenco seguente di telefoni compatibili con Android 13 non è definitivo e nemmeno ufficiale. Si tratta semplicemente di un elenco dato dal periodo di uscita degli smartphone stessi e dal supporto tecnico promesso dalla società per ognuno di essi. Di conseguenza, consigliamo di valutarlo cum grano salis.

Senza ulteriori indugi, quindi, eccovi la lista di smartphone Xiaomi che attendono Android 13:

Mi 10S

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X

Mi 11X Pro

Xiaomi 11i

Xiaomi 11T/11T Pro

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12X

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD/FOLD 2

Redmi 10/10 2022

Redmi 10 5G

Redmi 10C

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Redmi Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Redmi Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S

Redmi K50/Pro/Gaming

POCO F3/GT

POCO X3 GT/ X3 Pro

POCO F4/Pro/GT

POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4 Pro 4G

POCO M4 5G

In conclusione, sempre restando nella stessa fascia di prodotti, vi rimandiamo al nostro speciale sulla gamma Xiaomi 12.