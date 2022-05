Quali smartphone Xiaomi riceveranno la MIUI 13.5? Spunta una lista

Dopo aver trattato la questione MIUI Go, è giunto il momento di tornare ad approfondire la personalizzazione software di Xiaomi. Infatti, a quanto pare è in arrivo l'aggiornamento alla MIUI 13.5.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina e Xiaomimiui, i dispositivi che dovrebbero ricevere l'update dovrebbero essere quelli presenti di seguito (chiaramente si fa riferimento anche a modelli di Redmi e POCO, legati al brand Xiaomi).

Gli smartphone Xiaomi che dovrebbero ricevere l'update alla MIUI 13.5

Xiaomi 12 / 12 Pro / 12X / 12 Ultra / 12 Lite;

Xiaomi Mi 11T / 11T Pro;

Xiaomi Mi 11 / Mi 11i / Mi 11 Ultra / Mi 11 Pro/ Mi 11X Pro / Mi 11 Lite 4G / Mi 11 Lite 5G / Mi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi Civi / Civi 1S;

Xiaomi Mi Note 10 Lite;

Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra / Mi 10 Lite / Mi 10 Lite Zoom;

Xiaomi Mi MIX 4;

Xiaomi Mi MIX Fold / Mi MIX Fold 2;

Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro / Mi 10T Lite;

POCO X3 Pro / X4 Pro 5G / X3 GT / X4 GT / X4 GT+;

POCO F4 / F4 Pro / F3 / F3 GT;

POCO M4 / M4 Pro 4G / M4 Pro 5G;

POCO C40 / C40+;

Redmi Note 11 / Note 11 Pro / Note 11 Pro 5G / Note 11 4G / Note 11T / Note 11 Pro / Note 11 Pro+ 5G / Note 11S;

Redmi Note 10 / Note 10 Pro / Note 10T Japan;

Redmi Note 11E / Note 11E Pro / Note 11T Pro / Note 11T Pro+;

Redmi Note 9 Pro 5G;

Redmi K50 / K50 Pro / K50 Gaming;

Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro+ / K40S / K40 Gaming Edition;

Redmi K30 4G / K30S Ultra / K30 Pro;

Redmi Note 8 (2021);

Redmi Note 10 Pro 5G;

Redmi 10/ 10 Power / 10 Prime / 10 Prime 2022 / 10C / 10A.

Da notare il fatto che potrebbero venire saltati i dispositivi con Android 11, dato che le indiscrezioni lasciano intendere che Xiaomi voglia concentrarsi sui modelli con Android 12. In ogni caso, per il momento non c'è nulla di ufficiale: staremo a vedere.