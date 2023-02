Smartwatch a meno di 200 Euro? Trony sconta un Amazfit del 15%

Se siete alla ricerca di uno smartwatch a meno di 200 Euro, Trony ha l'offerta giusta per voi nell'ambito degli Sconti Frizzanti lanciati qualche giorno fa e che termineranno il 3 Marzo 2023 prossimo.

Nella fattispecie, l'Amazfit T-Rex 2 è disponibile a 195 Euro, in calo del 15% rispetto ai 229 Euro di listino, con un risparmio di 34 euro rispetto al prezzo di listino. Trony dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 65 Euro al mese con Klarna, senza interessi e spese extra.

Il dispositivo vanta un display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 454x454 pixel e pannello touchscreen. Si tratta di uno smartphone che fa anche della robustezza il suo punto forte, che lo rende ideale anche per l'escursionismo grazie ad un posizionamento a doppia banda eda cinque satelliti. Nella scheda tecnica si parla di un'autonomia di 24 giorni, che ovviamente può variare a seconda dell'utilizzo che si fa dello smartwatch.

Amazfit T-Rex 2 è progettato anche per funzionare a basse temperature, anche estreme come -30 gradi Celsius, mentre a livello sportivo è in grado di riconoscere l'attività sportiva per contare le ripetizione di varie tipologie di esercizi.

Si tratta quindi di un dispositivo indossabile sicuramente molto interessante.