Smartwatch Amazfit GTR 2 si mostra con nuovi certificati: lancio imminente?

Amazfit GTR 2 sta per arrivare: dopo quasi un anno dal lancio dello smartwatch GTR Lite, dotato di display AMOLED da 47mm da 321ppi e 1,39 pollici di diagonale, Huami sta lavorando sul successore, comparso sul sito del Bluetooth Special Interest Group (SIG) con i certificati del caso per la connessione via Bluetooth 5.0.

Nel documento comparso online in data 11 settembre 2020, il modello è stato chiaramente chiamato Amazfit GTR 2 e ha il numero A1952. Descritto come “Amazfit Wrist Watch”, non si mostra in altri dettagli oltre alla compatibilità con il Bluetooth 5.0.

Nonostante ciò, in precedenza sono apparsi altri dettagli del GTR 2 (nome in codice “Lisbon”) che parlano di un display AMOLED rotondo, due dimensioni differenti e, per quanto concerne le feature, diverse modalità Sport, un sensore per la frequenza cardiaca migliorata e probabilmente anche il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue. La versione internazionale potrebbe persino offrire il supporto all’assistente vocale Amazon Alexa.

Non sapendo alcuna data di presentazione o lancio, non ci resta che aspettare comunicazioni ufficiali per sapere di più riguardo Amazfit GTR 2. Intanto Amazfit Band 5 è già apparso sul sito della Federal Communications Commission statunitense e persino su Amazon USA, dove è stata svelata la possibile data di lancio – il 30 settembre 2020 – e anche il prezzo di 49,99 dollari.