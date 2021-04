Smartwatch Amazfit e TV Samsung QLED da 50 pollici in sconto oggi su Amazon

Dopo aver discusso degli sconti di oggi di Mediaworld, che si focalizzano sui TV, torniamo su Amazon che in giornata odierna propone delle promozioni molto interessanti. In particolare, troviamo a prezzo ridotto un TV Samsung QLED da 50 pollici ed uno smartwatch Amazfit.

Sconti Amazon del 7 Aprile 2021

Samsung TV The Frame Cornice TV 50 pollici , 4K, WiFi, 2020, con Alexa integrata, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 695,84 Euro

Amazfit Stratos 3 Smartwatch con GPS e Memoria Musicale, Orologio Sportivo con 19 Modalità Sportive, Display MIP da 1,34 Pollici, Impermeabile 5 ATM, Fitness Tracker per Uomo, Donna, Sport: 138,73 Euro

Per quanto riguarda il TV Samsung The Frame, la consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro martedì 13 Aprile 2021, e gli utenti possono anche aggiungere la protezione aggiuntiva per uno o due anni spuntando la casella dedicata e paganto un sovrapprezzo di 33,49 e 48,89 Euro.

Nella scheda prodotto dello smartwatch Amazfit, invece, si vedrà come prezzo 168,73 Euro, ma spuntando "Applica coupon da 30 Euro" il sistema provvederà ad effettuare lo storno al momento del pagamento. In questo caso la disponibilità è garantita in 1-2 giorni con consegna a casa senza costi aggiuntivi garantita tra il 16 ed il 19 Aprile 2021.