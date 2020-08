Lo smartwatch AMAZFIT Verge Lite è in offerta lampo su Amazon solo per oggi!

Dopo l'offerta Amazon sull'iPad Pro, il colosso di Seattle propone un'altra promozione molto interessante su uno smartwatch targato Amazfit, la controllata di Xiaomi. Si tratta di un'offerta lampo, che sarà disponibile salvo esaurimento scorte fino alle 23:30 di oggi.

Lo smartwatch è l'Amazfit Verge Lite, che è disponibile a 66,30 Euro, il 33% in meno rispetto ai 99 Euro di listino, per un risparmio di 32,70 Euro con spedizione e consegna gratuita prevista per domani. La vendita è gestita da Amazfit, mentre la spedizione da Amazon, e beneficia dei vantaggi prevista dal Prime.

L'Amazfit Verge Lite è dotato di un display AMOLED da 1,3 pollici circolare, ma anche di sensori a basso consumo energetico ed un algoritmo che ottimizza la batteria e garantisce un'autonomia fino a 20 giorni. Sono presenti anche dei sensori ottici ad alta precisione che supportano il rilevamento automatico della frequenza cardiaca giornaliera, ma vengono inviate anche delle notifiche per email, messaggi e di tutte le applicazioni. E' incluso anche il sistema anti-pigrizia che consentirà allo smartwatch di vibrare per ricordare agli utenti se si è stati seduti per troppo tempo, mentre durante la notte sarà effettuato il monitoraggio del sonno.

Nel momento in cui stiamo scrivendo è stato richiesto il 76% della disponibilità totale.