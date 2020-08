Smartwatch Amazfit Verge Lite in offerta lampo su Amazon: prezzo super

Dopo lo sconto su Xiaomi Mi 10 Lite 5G, torniamo a trattare le offerte lanciate da Amazon Italia in campo tecnologico. Tuttavia, questa volta ci spostiamo nel mondo degli indossabili. Infatti, il prodotto al centro della promozione odierna è lo smartwatch Amazfit Verge Lite.

Infatti, il succitato dispositivo viene venduto a un prezzo di 66,30 euro su Amazon Italia. Stando al portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in precedenza il costo era pari a 99 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 32,70 euro, ovvero del 33%. Insomma, l'offerta di Amazon, che coinvolge le colorazioni Gray e White, non è niente male.

Considerate, infatti, che i prezzi negli altri store principali sono più alti. Infatti, Amazfit Verge viene venduto a 119,99 euro da MediaWorld. Inoltre, la versione Lite costa 99,99 euro sul sito ufficiale del produttore e cercando online al momento in cui scriviamo non si riescono a trovare offerte migliori rispetto a quella lanciata da Amazon Italia, nemmeno su store come Gearbest.

In ogni caso, la promozione di Amazon rimarrà attiva per un tempo limitato. Al momento in cui scriviamo, la richiesta ammonta già al 24% per quanto riguarda la colorazione Gray e, in linea generale, rimangono ancora relativamente poche ore per poter usufruire dell'offerta lampo. Per i più attenti tra di voi, sì: si tratta di un'offerta molto simile a quella che era stata lanciata per un tempo limitato una settimana fa.