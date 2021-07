Lo smartwatch si carica col sudore: l'incredibile tecnologia in video

Ormai i dispositivi elettronici fanno parte del nostro quotidiano, tanto che vengono utilizzati anche per motivi di salute. In questo contesto, si stanno cercando soluzioni alternative per "generare" energia, ad esempio tramite il sudore.

In particolare, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica e PhoneArena, nonché come potete vedere nei video presenti a corredo della notizia, gli scienziati della University of California (San Diego) hanno creato una "striscia" di piccole dimensioni che fa da raccoglitore di bioenergia.

Nella ricerca pubblicata su Cell, i ricercatori affermano che finora buona parte di questa tipologia di raccoglitori si è basata su movimenti corporei di un certo tipo, che richiedono uno sforzo da parte delle persone. Inoltre, la bassa quantità di energia "raccolta" da questi ultimi non permette di fatto di renderli realmente utilizzabili come si deve.

Ora invece c'è una nuova tecnologia che punta a "generare" energia tramite il sudore umano. Quest'ultima non solo è in grado di risultare più efficiente rispetto alle soluzioni precedenti, ma può anche consentire alle persone di "ottenere" energia mentre stanno dormendo, quindi senza svolgere alcuna azione.

Tra l'altro, gli scienziati affermano che è possibile caricare dispositivi indossabili tramite questo metodo. Stando alle stime, si possono infatti "generare" circa 400 mJ/cm2 di energia dormendo per 10 ore. Insomma, sicuramente si tratta di una novità interessante, nonché per certi versi futuristica. Pensate che i ricercatori immaginano già un futuro in cui i soli movimenti dei polpastrelli effettuati durante la giornata, magari a lavoro o durante il gaming, siano in grado di caricare cuffie Bluetooth e smartphone.

Attenzione però: siamo ancora molto lontani da un utilizzo pratico di questo tipo. Infatti, per caricare degli auricolari tramite questa tecnologia attualmente potrebbero volerci oltre 10.000 ore. Tuttavia, alcuni indossabili di nuova generazione che richiedono poca energia, pensati ad esempio per monitorare la salute di una persona, potrebbero effettivamente funzionare con questo metodo.

Tirando le somme, la tecnologia è sicuramente intrigante e gli scienziati pianificano di integrarla, ad esempio, in dei guanti. Cosa accadrà in futuro? Staremo a vedere, ma il potenziale c'è ed è elevato.