Questo smartwatch fa tutto e costa una MISERIA: prendilo a metà prezzo!

Lo smartwatch Shepatio è dotato di chiamate Bluetooth, notifica delle informazioni e lettore musicale. Grazie all'altoparlante Hi-Fi e al microfono integrati, è possibile effettuare chiamate in vivavoce direttamente dal polso.

Potrai inoltre ricevere sms e leggere le notifiche da tutti i principali Social.

Non dovrai preoccuparti che si danneggi durante lo sport: resiste al sudore, alla pioggia accidentale o agli schizzi d'acqua (ma non è adatto per fare il bagno, nuotare o immergersi).

E' dotato di touch screen TFT da 1,3 pollici, con risoluzione HD 240*240, quindi il display è molto chiaro e comodo da usare.

La batteria è dotata di una lunga autonomia, essendo di 220 mAh. E così, richiede solo 2 ore per essere caricato, ma puoi utilizzarlo fino a 7 giorni di uso intensivo o 25 se lo tieni in stand-by.

E' in grado di monitorare la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue, la pressione sanguigna e il sonno, ecc. Misura automaticamente il tempo di sonno (sonno profondo, sonno leggero o veglia) per analizzare la qualità del sonno. Molto utile per le donne il fatto che possa prevedere il periodo mestruale (mestruazioni previste/ovulazione).

Ideale per tutti gli sportivi, prevedendo fino a 30 sport diversi, tra cui camminata, corsa, ciclismo, nuoto, calcio, tennis, yoga, ecc.

