Gli smartwatch Fossil Gen 6 stanno per arrivare: tutte le indiscrezioni fino a oggi

A due anni dalla presentazione della gamma di smartwatch Gen 5, Fossil sta per presentare la nuova serie Gen 6 al pubblico. Grazie a una pagina promozionale ufficiale sappiamo che verrà mostrata lunedì 30 agosto, o almeno la società svelerà alcuni dettagli, ma nel mentre i tipster hanno pubblicato render e specifiche in rete.

Secondo quanto riportato da Droid Life nelle ultime ore, recenti indiscrezioni di mercato parlavano dell’approdo imminente di quattro modelli differenti con i seguenti codici: FTW4059, FTW4061, FTW4062, e FTW4063. Tutti e quattro presentano un display OLED da 1,28 pollici con risoluzione 416x416 pixel, mentre i quadranti dovrebbero essere da 42mm e 44mm.

Sotto la scocca, invece, dovrebbe apparire il chipset Qualcomm Snapdragon 4100+, assieme a funzionalità come GPS, Bluetooth 5.0, sensori per il monitoraggio del sonno, della saturazione dell’ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca, contapassi e una batteria in grado di garantire 24 ore di autonomia. Non dovrebbe mancare pure la resistenza all’acqua fino a 50 metri, mentre il sistema operativo dovrebbe essere Wear OS dal lancio.

Gli ultimi dettagli riguardano i prezzi della gamma Fossil Gen 6, i quali secondo i tipster del settore dovrebbero aggirarsi tra i 300 Euro e i 330 Euro, con vendite aperte dal 27 settembre. Tutte queste informazioni rimangono semplici rumor e per questo consigliamo di prenderle con le pinze, in attesa della presunta presentazione di lunedì.

Tra gli altri brand che recentemente hanno rilasciato nuovi smartwatch figurano i Galaxy Watch 4 di casa Samsung e il curiosissimo Tag Heuer Connected Wear OS a tema Super Mario.