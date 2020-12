Smartwatch Fossil, sconto importante su Amazon Italia: 47% in meno

Dopo avervi portato nel mondo delle offerte di Natale di Amazon, torniamo a "spulciare" il catalogo della versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos. Il motivo? Un'offerta interessante legata a uno smartwatch Fossil.

Più precisamente, Fossil Smartwatch Gen 5 viene venduto a un prezzo di 159 euro su Amazon Italia. Stando alla nota piattaforma e-commerce, solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 299 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 47%, ovvero di 140 euro. Vi ricordiamo che lo smartwatch coinvolto dispone di altoparlante, GPS e NFC, nonché delle classiche funzionalità come il monitoraggio della frequenza cardiaca. Il sistema operativo è Wear OS. Utilizzando vari tool di comparazione esterni, siamo venuti a conoscenza del fatto che sembra trattarsi del prezzo più basso di sempre per questo prodotto su Amazon Italia.

Per il resto, dando un'occhiata alle altre proposte relative allo smartwatch presenti online, abbiamo notato che il portale ufficiale di Fossil vende il prodotto a 299 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello né sul sito ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Insomma, l'offerta lanciata da Amazon Italia, che tra l'altro vende e spedisce il prodotto, potrebbe fare gola a una certa tipologia di utente.