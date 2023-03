Ecco lo smartwatch del futuro: risponde a ogni domanda grazie a ChatGPT!

Dopo il lancio di GPT-4 da parte di OpenAI, un interessante video su YouTube ci mostra come sarebbe l'utilizzo di ChatGPT su smartwatch. Anzi, ci mostra proprio uno smartwatch "powered by" ChatGPT, realizzato artigianalmente da un esperto utilizzando un Raspberry Pi.

Il video è stato realizzato dal canale YouTube MayLabs, che si è chiesto se fosse possibile usare ChatGPT senza uno smartphone o un PC e, al contempo, se fosse possibile portare l'IA di OpenAI con sé ovunque e in qualsiasi momento. Da questa idea ha poi preso piede il Super-Smartwatch del canale, che permette a chi lo indossa di avere una risposta ad ogni sua domanda a portata di polso.

Il progetto dello YouTuber, che usa lo pseudonimo di "Frumtha Fewchure", è stato quello di utilizzare un Raspberry Pi 4B da 8 GB di RAM come base, dotandolo di uno schermo e circondandolo da un case di plastica, che a sua volta si può collegare ad un cinturino e che deve infine essere collegato ad una batteria esterna per funzionare. Date le dimensioni, la fattura e la necessità di batteria esterna, non possiamo certo dire che il device sia il massimo della comodità, ma comunque si tratta di un primo, interessante esperimento di fai-da-te basato su ChatGPT.

Sfortunatamente, però, quello "Do It Yourself" di MayLabs non è il primo smartwatch con ChatGPT integrato: al contrario, AmazFit ha lanciato un quadrane dedicato all'IA di OpenAI per i suoi smartwatch GTS e GTR di nuova generazione, che permette all'utente di chiedere un resoconto della propria giornata all'Intelligenza Artificiale, per poi ricevere un riassunto delle sue attività direttamente sullo schermo dell'orologio.