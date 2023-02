Smartwatch Garmin in sconto su Amazon anche a quasi metà prezzo

Nella stessa giornata in cui Amazon rilancia Apple Watch Ultra in offerta, sul medesimo portale si possono trovare tre smartwatch Garmin a prezzi stracciati grazie a sconti che vanno fino al 45%. In alcuni casi ci si avvicina di molto al prezzo più basso di sempre: ecco tutti i dettagli da sapere.

Le promozioni in questione sono tutte rilanciate su dispositivi wearable venduti e spediti dalla società di Seattle, che garantisce persino la consegna in un giorno ai clienti Prime. Tutti e tre i modelli che vi proponiamo di seguito sono perfetti per monitorare l’attività fisica, e uno supporta perfino la ricarica solare.

Lo smartwatch Garmin Venu Sq nella colorazione Ardesia/Grigio, con supporto a Garmin Pay, costa 138,51 euro al posto dei 199,99 euro di listino. Scende invece da 299,99 euro a 204,98 euro il modello Garmin Forerunner 245 proposto nella tonalità Nero/Grigio. Infine, il Garmin Instinct Solar con ricarica solare per un massimo di 54 giorni di batteria costa 219,90 euro anziché 399,99 euro.

Questi tre smartwatch possono essere acquistati effettuando il pagamento in unica soluzione o in più mensilità senza interessi, scegliendo tra il piano Cofidis al check-out o l’opzione firmata Amazon da cinque rate mensili. Come sempre, la consegna avviene senza costi aggiuntivi. Insomma, se state cercando uno smartwatch per voi – o come regalo per qualcuno – meglio non perdersi queste occasioni speciali.

