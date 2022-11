Smartwatch Honor del 2022 al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia

Dopo avere visto qualche giorno addietro uno smartwatch Garmin Venu a metà prezzo da Unieuro, ci spostiamo verso altri lidi per parlarvi di uno smartwatch Honor del 2022 al prezzo più basso di sempre, venduto da Amazon Italia con un risparmio del 36%.

Lo smartwatch di ultima generazione proposto dal colosso dell’e-commerce in offerta è il seguente:

Honor Watch GS 3, Smart Watch con Touch Screen AMOLED da 1,43", Orologio Fitness con Frequenza Cardiaca, Monitoraggio del Sonno e dell'Ossigeno nel Sangue per Android, GPS 104 Diverse Modalità Sportive: 139,90 euro (219,90 euro)

Dalla descrizione fornita dalla società di Seattle si comprendono dettagli tecnici importanti, dal supporto a oltre 100 modalità di allenamento – di cui 85 personalizzate – alla presenza del sensore per monitorare sonno, ossigeno nel sangue e frequenza cardiaca. Il display AMOLED, invece, ha un design sottile ultracurvo 3D.

L’orologio in questione viene venduto a 80 euro in meno rispetto al listino, offerta che potrebbe sembrare ridotta ma che, in realtà, porta il dispositivo al suo prezzo più basso di sempre. Per coloro che quindi sono a caccia di uno smartwatch a un prezzo competitivo, questa è la promozione giusta. Amazon si occupa di vendita e spedizione, con consegna gratuita anche in un giorno e pagamento a rate senza interessi grazie a Cofidis, semplicemente selezionando la voce dedicata al momento del check-out.

