Questo nuovo smartwatch Huawei contiene anche auricolari TWS, ma non costa poco

Il 2022 ha visto il lancio di alcuni dispositivi Huawei molto particolari, cominciando dallo Huawei Watch D arrivato in Italia a novembre, smartwatch con misurazione della pressione tramite camera d’aria. Oggi, invece, in Cina arriva Huawei Watch Buds, smartwatch con auricolari TWS inclusi sotto lo schermo.

Avete letto bene: questo orologio è in realtà un dispositivo wearable “due in uno”: sotto il display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione pari a 466 x 466 pixel, e dentro la cassa in acciaio da 47 millimetri, si trovano due piccoli compartimenti che includono due auricolari TWS dal peso di 4 grammi circa. Aprendo la cassa sollevando il display si accede alle due cuffiette in-ear True Wireless, con certificazione IP54. Proprio per questa peculiarità, lo smartwatch non è impermeabile e, anzi, Huawei avverte gli utenti di prestare sempre attenzione durante l’uso dell’orologio.

Venendo ai dettagli tecnici del device indossabile, presenta i sensori tipici per monitorare sonno, battito cardiaco, stress, ossigenazione del sangue e anche oltre 80 modalità sportive. Lato connettività notiamo il supporto al Bluetooth 5.2 Low Energy, NFC e GPS. La batteria in dotazione è da 410 mAh, mentre il sistema operativo è HarmonyOS 3.

Al contrario, non si conoscono molti dettagli in merito agli auricolari, di cui possiamo confermare soltanto il supporto alla tecnologia ANC per la cancellazione intelligente del rumore.

Il prezzo di Huawei Watch Buds è pari a 406 euro circa al cambio attuale da 2.988 yuan, ma la vendita al di fuori dei confini del Dragone non è affatto assicurata. Chissà se la sua popolarità riuscirà a portarlo nel Vecchio Continente.

Nel frattempo, Huawei ha lanciato le offerte Xmas Sale sul sito ufficiale.