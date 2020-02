Gli smartwatch Huawei e Honor non funzionano sui telefoni Samsung con Android 10

Honor Magic Watch 2 è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi. Si tratta di uno smartwatch dalle caratteristiche molto interessanti, che riprendono quelle dell’ottimo Huawei Watch GT 2, e proposto a un prezzo allettante.

Durante i nostri primi giorni di prova però abbiamo riscontrato un problema che ne impedisce il funzionamento sugli ultimi top di gamma di Samsung, in teoria perfettamente compatibili.

Quando abbiamo provato configurare Honor Magic Watch 2 con il nostro Samsung Galaxy Note 10+, di recente aggiornato ad Android 10, la procedura non è andata purtroppo a buon fine. Per associare lo smartwatch al telefono è infatti richiesta l’installazione dell’applicazione Huawei Healt e successivamente degli Huawei Mobile Service. Questi però si bloccano non appena si tenta di avviare l’applicazione, impedendo di fatto l’utilizzo dello smartwatch.

Una volta riscontrato il problema abbiamo scoperto che altre persone sono incappate in questo bug, come segnalato anche nei forum ufficiali di Huawei e di Samsung. La causa sembra essere la versione degli Huawei Mobile Service installata nel processo di configurazione, la 3.3.300, più vecchia rispetto a quella attualmente disponibile. Scaricando manualmente l’apk con la versione più recente la configurazione viene infatti portata a termine.

Abbiamo provato a utilizzare Honor Magic Watch 2 su altri telefoni, come ad esempio un Motorola Moto G8 Plus, e non abbiamo riscontrato alcuna difficoltà di installazione. Nei forum di assistenza si possono trovare segnalazioni anche di possessori di Huawei Watch GT 2 incappati nello stesso problema, del resto i due smartwatch usano lo stesso ecosistema software.

Huawei è sicuramente al corrente dell'attuale situazione, speriamo quindi che la risolva nei tempi più brevi possibili. Nel frattempo, se avete un telefono Samsung aggiornato ad Android 10, meglio attendere qualche settimana prima di prendere uno di questi smartwatch.