Smartwatch Huawei in sconto su Amazon, quasi al prezzo più basso di sempre

Se da un lato Huawei lancia la Huawei Week sul sito ufficiale con tante offerte fino al 31 gennaio 2023, dall’altro su Amazon arrivano nuovi sconti su smartwatch e smartband Huawei di ultima generazione, con prezzi vicini al minimo storico e consegna gratuita anche in un singolo giorno.

Di seguito trovate i modelli coinvolti in questa iniziativa promozionale dalla durata non precisata:

Huawei Band 7 Orologio Smart, Design ultra-sottile, Monitoraggio SpO2 continuo, Autonomia 14 giorni, Notifiche, Monitoraggio della salute, sonno e stress 24h, 96 modalità di allenamento, 5ATM, Nero: 49,90 euro

Orologio Smart, Design ultra-sottile, Monitoraggio SpO2 continuo, Autonomia 14 giorni, Notifiche, Monitoraggio della salute, sonno e stress 24h, 96 modalità di allenamento, 5ATM, Nero: 49,90 euro Huawei Watch Fit 2 Smartwatch, Display FullView da 1,74", Chiamate Bluetooth al polso, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, Allenamenti guidati, +6 mesi estensione di garanzia, Nebula Gray: 149,90 euro

Smartwatch, Display FullView da 1,74", Chiamate Bluetooth al polso, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, Allenamenti guidati, +6 mesi estensione di garanzia, Nebula Gray: 149,90 euro Huawei Watch GT 3 42 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità Allenamento, Adattatore Ap52, White Leather: 199,90 euro

I dispositivi wearable citati sono tutti venduti e spediti da Amazon, con pagamento effettuabile in unica soluzione, in cinque rate mensili secondo piano della società di Seattle o, altrimenti, con piano a rate di Cofidis. Peraltro, la consegna viene assicurata in un giorno per tutti i modelli sopra proposti, anche in altre colorazioni. Infine, la garanzia viene estesa di sei mesi su Huawei Watch Fit 2 grazie a una iniziativa esclusiva di Amazon.

