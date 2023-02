Lo smartwatch di Meta non è morto: leakate le immagini, sarà lanciato a breve?

Lo scorso anno, un leak ha svelato che Meta ha lavorato ad un "Facebook Watch" per qualche tempo, prima di interrompere i lavori sullo smartwatch per riposizionarsi in altri settori. Ora, però, una nuova indiscrezione ci fa credere che il progetto Facebook Watch non sia del tutto morto, come pensavamo fino a qualche mese fa.

Nelle scorse ore, il leaker Kuba Wojciechowski, già noto per aver trasmesso informazioni affidabili su svariati smartphone nel mondo Android, ha spiegato che "una nuova versione dello smartwatch Meta è in sviluppo presso Facebook. Circa un anno fa, Bloomberg ha riportato che il progetto era cancellato, ma sembra, invece, che Meta ci stia ancora lavorando".

Il leaker continua spiegando che "sono stato contattato da una fonte anonima, che mi ha fornito nuove informazioni e alcune fotografie della nuova iterazione dell'orologio. Benché la 'V1' sia stata cancellata, Meta vuole comunque mettere in vendita il device, in modo che gli utenti possano abituarsi al suo form factor, che potenzialmente dovrebbe essere utilizzato per altri dispositivi legati al Metaverso". Trovate le fotografie fornite su Twitter da Kuba Wojciechowski in calce a questa notizia.

Il leaker ha poi confermato che il Meta Watch avrà un SoC prodotto da Qualcomm, senza però spiegare di quale chipset si tratti, e che esso dovrebbe utilizzare una versione custom di Android. Kuba ha anche specificato che il device non arriverà con wearOS. D'altro canto, se consideriamo che i lavori sul Meta Watch procedono da più di un anno e mezzo, è probabile che il device sia passato attraverso diversi cambiamenti software e hardware nel tempo.

Infine, il thread di Wojciechowski si conclude spiegando che "questa versione del design è molto simile a quella già leakata [lo scorso anno da Bloomberg, ndr]. Potrebbero esserci dei cambiamenti nella disposizione dei sensori posteriori, insieme ad alcune piccole modifiche estetiche, ma non dovrebbero esserci novità di peso. Il form factor generale e "staccabile" resterà lo stesso".