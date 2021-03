Primo smartwatch con modalità sport legata al calcio: ecco RedMagic Watch

Il mondo degli smartwatch relativi al fitness è ormai particolarmente affollato, dato che sono molti i brand che si stanno avvicinando a questo business nel corso degli ultimi anni. Risulta dunque importante per le aziende diversificare il proprio prodotto. Arriva in questo contesto RedMagic Watch, smartwatch che dispone di una modalità calcistica.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Gizchina, l'azienda ha svelato il prodotto in Cina, ufficializzandone anche il prezzo. Quest'ultimo è pari a 599 yuan, ovvero circa 77 euro al cambio attuale. C'è poi una versione più "elegante" venduta a 699 yuan (circa 90 euro).

In ogni caso, lo smartwatch presenta un display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel. Il suo peso è pari ad appena 30 grammi e non mancano GPS, sensore per il battito cardiaco e monitoraggio del sonno. Le colorazioni disponibili sono cinque e si può anche scegliere tra due diversi cinturini. Presente inoltre l'impermeabilità fino a 5ATM.

L'aspetto che attira di più l'attenzione è tuttavia legato al software. Infatti, lo smartwatch RedMagic Watch dispone di 16 modalità sportive, tra cui una che non è passata di certo inosservata. Infatti, è presente il tracking del calcio. Si tratta del primo noto brand a inserire una funzionalità di questo tipo, quindi la curiosità è elevata, tra monitoraggio degli allenamenti e simili.

In ogni caso, nell'immagine presente qui sotto potete dare un'occhiata alla "mappa del campo di gioco" mostrata da RedMagic per annunciare la funzionalità.