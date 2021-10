Lo smartwatch Moto Watch 100 sta per arrivare: trapelano immagini e dettagli tecnici

Ancora lo scorso febbraio si era fatta largo una teoria per cui Motorola avrebbe dovuto presentare 3 smartwatch nell’estate 2021. Ciò non è avvenuto e, negli scorsi mesi, l’hype è gradualmente calato...fino a oggi. Giusto nelle ultime ore, infatti, si è tornato a parlare proprio del presunto wearable “Moto Watch 100”.

Di tale dispositivo indossabile non solo sono apparse nuove immagini, ma si conoscono anche dettagli tecnici interessanti. Innanzitutto, il sistema operativo in dotazione dovrebbe essere WearOS: ciò troverebbe parziale conferma nell’estensione del contratto tra Motorola ed eBuyNow, dove quest’ultimo è uno dei pochi brand che collaborano con Google per la licenza a WearOS e con Qualcomm per il comparto tecnico. E proprio a proposito di quest’ultimo marchio, sotto la scocca di Moto Watch 100 dovrebbe apparire il chipset Snapdragon Wear 4100. In altre parole, osservando le vecchie indiscrezioni, Moto Watch 100 dovrebbe essere il dispositivo allora noto come Moto G.

Di conseguenza, tale modello dovrebbe dotarsi di un display rotondo con due pulsanti ovali sul bordo destro, supporto a GPS, Bluetooth 5.2, sensore di frequenza cardiaca, batteria da 335 mAh, e possibilità di utilizzo sott’acqua fino a 5 ATM. Il lancio, infine, dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2022 assieme a Moto Watch 200 e Moto Watch 100S, ma al momento restano semplici indiscrezioni di mercato.

Restando ancora nell’universo Motorola, lo smartphone Motorola G51 5G starebbe per arrivare, dato che in rete sono trapelate le presunte specifiche tecniche.