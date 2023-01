Smartwatch OPPO e Xiaomi in offerta su Amazon, fino al 25% in meno

Parliamo ancora una volta delle offerte su dispositivi indossabili proposte da Amazon: oltre a cuffie e auricolari Sony top di gamma a prezzi ottimi, sul portale fondato da Jeff Bezos si possono trovare smartwatch OPPO e Xiaomi in sconto, con tagli fino al 25% sul listino. Di quali modelli si tratta?

I device interessati sono tutti di fascia medio-bassa, e due di essi sono particolarmente accessibili. Non ci sono casi in cui si raggiunge il prezzo più basso di sempre, ma la distanza da esso non è così esagerata. Di seguito trovate le voci riportate sul catalogo della società di Seattle.

OPPO Watch Free , Display AMOLED da 1.64’’, Bluetooth 5.0, Android e iOS, Ricarica Rapida, 14 Giorni di Autonomia, [Versione italiana], Colore Gold: 77,46 euro

, Display AMOLED da 1.64’’, Bluetooth 5.0, Android e iOS, Ricarica Rapida, 14 Giorni di Autonomia, [Versione italiana], Colore Gold: 77,46 euro SMARTWATCH XIAOMI REDMI WATCH 2 LITE GL BLACK: 59,99 euro

GL BLACK: 59,99 euro Xiaomi Watch S1 Active Space Black, Nero, ‎10 X 2 X 0.5 Cm: 149,90 euro

Amazon si occupa di vendita e spedizione; quindi, non bisogna preoccuparsi di controllare l’affidabilità di eventuali rivenditori di terze parti. La consegna viene assicurata in un giorno, mentre il pagamento può essere effettuato a rate con Cofidis esclusivamente nel caso dello Xiaomi Watch S1 Active di ultima generazione.

Alle cifre riportate si possono aggiungere poi coperture su danni accidentali per 2 o 3 anni, se si vuole una misura di protezione aggiuntiva.

Sempre da Amazon abbiamo ripreso poi offerte su Amazon Echo, Fire TV e Kindle.