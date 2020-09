Smartwatch: ecco quando questo modello futuristico arriverà a livello Global

Dopo aver raggiunto un traguardo incredibile su Kickstarter, dove sono stati raccolti oltre 190.000 dollari a fronte dell'obiettivo iniziale di 10.000 dollari, un iconico smartwatch futuristico si appresta ad approdare sul mercato nella sua variante Global.

Ci riferiamo ovviamente a Nubia Watch, dispositivo originariamente annunciato a luglio 2020 in Cina. Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina, ora questo modello è pronto per sbarcare anche in altri mercati. L'annuncio è arrivato direttamente dall'azienda cinese, che ha rivelato che coloro che hanno supportato la campagna Kickstarter inizieranno a ricevere le prime unità l'8 ottobre 2020, come si può leggere in un post ufficiale pubblicato da Nubia.

Tuttavia, stando a diverse fonti internazionali, Nubia Watch sarà a breve disponibile sul mercato nella sua variante Global, dato che le vendite partiranno nel mese di ottobre 2020. Insomma, sembra proprio che tra non molto gli utenti potranno acquistare il succitato smartwatch, senza dover per forza passare per la campagna Kickstarter.

Vi ricordiamo che Nubia Watch trova la sua peculiarità nello schermo AMOLED flessibile da 4,01 pollici. Tuttavia, ci sono anche altre caratteristiche interessanti, ad esempio la possibilità di utilizzare l'eSIM. In ogni caso, è sicuramente il design futuristico ad aver attirato più di tutto l'attenzione degli appassionati di tecnologia.