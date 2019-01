Smartwatch salva vita, ci risiamo: a Roma rilevato un infarto

La notizia, per coloro che hanno avuto modo di seguire questo sito nel corso delle ultime settimane non è certo una novità e si aggiunge a quelle riguardanti Apple Watch Series 4. L'unica differenza però è rappresentata dal fatto che ad essere interessato è un italiano, che è stato salvato dal proprio smartwatch.

La storia ha come protagonista Vincenzo Bottiglieri, un maestro di sci 65enne ora in pensione, il quale sarebbe vivo grazie ad uno smartwatch (di cui non conosciamo modello e marca) regalatogli dal figlio.

L'orologio intelligente infatti ha segnalato a Vincenzo alcune anomalie con il battito cardiaco, che hanno spinto l'uomo a rivolgersi all'ospedale San Camillo di Roma dove i medici gli riscontrato un infarto in atto e l'ostruzione dell'arteria al 98%, che ha richiesto l'immediato ricovero.

Il tutto è cominciato domenica scorsa. Vincenzo, mentre effettuava delle normali operazioni di giardinaggio, è stato allertato dal proprio smartwatch, che aveva rilevato un battito cardiaco irregolare. L'uomo ha immediatamente messo in pausa il tutto, mettendosi a riposo. E' qui che ha iniziato ad insospettirsi in quanto ha accusato dei dolori alle braccia, ma inizialmente ha sottovalutato il tutto ed ha assunto un antinfiammatorio.

Durante la notte l'orologio mentre controllava il battito ha avvisato nuovamente Vincenzo che, la mattina successiva, si è recato in ospedale dove i dottori hanno fatto in tempo a salvarlo dall'infarto. Parlando con Il Messaggero, Vincenzo ha affermato che "lo smartwatch mi ha preso per i capelli, non avrei mai pensato che la tecnologia potesse fare certe cose. Da quel giorno ho smesso di indossare qualunque altro orologio”.