Gli smartwatch Samsung aiuteranno i malati di Parkinson, secondo uno studio

Tutti gli smartwatch Samsung più recenti, compreso il nuovo Samsung Galaxy Watch 4, sono dotati di diverse funzioni per il monitoraggio della salute di chi li utilizza. Secondo una ricerca di "Frontiers in Neurology", la feature di misurazione della pressione arteriosa potrebbe aiutare i malati di Parkinson, evitando cadute e favorendo una diagnosi precoce della malattia.

In particolare, gli smartwatch potrebbero identificare i casi di ipotensione ortostatica, un abbassamento repentino della pressione sanguigna che in alcune persone, soprattutto anziane, è legato al morbo di Parkinson e può causare svenimenti e cadute inaspettate. Il monitoraggio garantito dagli smartwatch Samsung Galaxy può tenere sotto controllo le fluttuazioni della pressione, permettendo a chi ne soffre di evitare cadute pericolose per la propria salute, ma anche di identificare il Parkinson precocemente negli individui ipotesi non affetti da altri sintomi della malattia.

Due impiegati del Samsung Medical Center hanno comparato la misurazione della pressione di un Galaxy Watch 4 e di uno sfigmomanometro: i risultati dell'esperimento sono estremamente positivi per l'orologio coreano, che ha una precisione vicina a quella di un dispositivo medico. Il team di ricerca del Samsung Medical Center ha anche dichiarato che "l'ipotensione ortostatica è un sintomo comune e pericoloso che riguarda molte persone che convivono con il morbo di Parkinson. Inoltre, la pressione sanguigna potrebbe permetterci di osservare costantemente i sintomi della malattia e riscontrare potenziali problemi già ai loro primi stadi, permettendoci di identificare subito il Parkinson e di limitarne gli effetti negativi sulla persona".

La feature di monitoraggio della pressione è disponibile in Italia e in diversi altri Paesi: potete attivarla tramite l'app Samsung Health Monitor. Tra le altre particolarità degli orologi smart del colosso coreano, infine, vi ricordiamo che Samsung Galaxy Watch 4 funziona anche come walkie-talkie.