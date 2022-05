Smartwatch TicWatch in offerta su Amazon, ci si avvicina al prezzo minimo storico

In giornata abbiamo già trattato alcune promozioni ora disponibili sul portale italiano di Amazon, tra cui offerte su smartphone Xiaomi di fascia medio-alta. In questo primo pomeriggio facciamo dunque il bis con una serie di sconti su smartwatch TicWatch, per l’esattezza cinque modelli con prezzi che si avvicinano al minimo storico.

Sconti Amazon su smartwatch TicWatch

TicWatch S2 Smartwatch sportivo Wear OS by Google, Impermeabile 5 ATM, GPS integrato, Cardiofrequenzimetro, Musica, Compatibile con Android e iOS, Nero, Display 1.39" AMOLED: 107,99 Euro

Ticwatch C2 Plus 1 GB di RAM Smartwatch Orologio Intelligente Pagamenti NFC IP68 Impermeabile GPS Incorporato Fitness Cardiofrequenzimetro Google Assistant Compatibile Android e iOS Onyx: 136,49 Euro

Ticwatch E3 Smartwatch Smart Watch da uomo Wear OS Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platform e sistema a doppio processore Mobvoi Google Pay GPS Cardiofrequenzimetro: 159,93 Euro

TicWatch Pro 3 GPS Smartwatch Unisex, Wear OS by Google, Display a doppio strato 2.0, Batteria a lunga durata, Nero (Shadow Black): 224,99 Euro

Ticwatch Pro 3 Ultra GPS Smartwatch Orologio Intelligente Qualcomm SDW4100 e Mobvoi Dual Processor System Wear OS Smart Watch for Men Blood Oxygen IHB AFiB Detection Fatigue Assessment: 243 Euro

Ad avvicinarsi particolarmente al prezzo più basso di sempre tra i wearable citati sono Ticwatch C2 Plus, Ticwatch E3 e Ticwatch Pro 3 Ultra, tutti distanti appena qualche decina di centesimi. Amazon si occuperà dunque di vendita e spedizione, con consegna gratuita ai clienti Prime anche in un giorno. Non mancherà la possibilità di completare l’acquisto a rate secondo piano Cofidis o con le 5 mensilità a Tasso Zero indicate dalla società statunitense.

