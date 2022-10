Smartwatch TicWatch in sconto su Amazon Italia, anche al prezzo più basso di sempre

A poco più di un giorno dallo sconto su Apple Watch SE 2021, sul portale italiano di Amazon appare una serie di smartwatch TicWatch a prezzi interessanti, anche al minimo storico registrato sulla piattaforma di e-commerce. Vediamo di quali modelli si parla e i loro rispettivi costi durante il periodo di promozione.

Smartwatch TicWatch in sconto su Amazon Italia

Ticwatch E3 Smartwatch Smart Watch da uomo Wear OS Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platform e sistema a doppio processore Mobvoi Google Pay GPS Cardiofrequenzimetro: 160 euro

TicWatch Pro 3 GPS Smartwatch Unisex, Wear OS by Google, Display a doppio strato 2.0, Batteria a lunga durata, Nero (Shadow Black): 162 euro

Ticwatch Pro 3 Ultra GPS Smartwatch Orologio Intelligente Qualcomm SDW4100 e Mobvoi Dual Processor System Wear OS Smart Watch for Men Blood Oxygen IHB AFiB Detection Fatigue Assessment: 226,74 euro

Dal grafico offerto da Keepa notiamo che il modello TicWatch Pro 3 GPS è venduto al prezzo più basso di sempre, mentre il Ticwatch E3 vi dista di neanche due euro. Al contrario, il wearable Ticwatch Pro 3 Ultra costa circa dieci euro in più rispetto al suo minimo storico. Insomma, si tratta in tutti i casi di offerte molto interessanti.

Tra gli altri dettagli delle promozioni facciamo presente che Amazon si occupa di vendita e spedizione e consente di effettuare il pagamento in 5 mensilità secondo il suo piano rateale senza interessi. La consegna, dunque, viene garantita a costo zero ai clienti Prime anche in un giorno. Altra esclusiva Amazon Prime, infine, riguarda la possibilità di pagare lo smartwatch a rate tasso zero con Cofidis, ma solo fino al 12 ottobre prossimo.

In giornata abbiamo anche ripreso una ottima offerta su Huawei Watch GT 3 Pro.