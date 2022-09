Smartwatch e tracker Fitbit in offerta su Amazon, fino 34% in meno

Oggi è una giornata quasi “monotematica” per quanto concerne le nuove offerte su Amazon: oltre al Samsung Galaxy Watch4 a metà prezzo, infatti, sul portale di e-commerce fondato a Seattle troviamo anche diversi smartwatch Fitbit in sconto. Di quali modelli si tratta? Di seguito trovate la lista completa.

Offerte Amazon su smartwatch Fitbit

Fitbit Inspire 2 - Tracker per Fitness e Benessere con Un Anno di Prova Gratuita del Servizio Fitbit Premium, Rilevazione Continua Battito Cardiaco, Durata Batteria fino a 10 giorni, Black: 77,99 euro

Fitbit Luxe: 128,37 euro

Fitbit Charge 4: 138,98 euro

Fitbit Charge 5 Tracker di attività con 6 Mesi di abbonamento Premium Inclusi: 134,99 euro

di attività con 6 Mesi di abbonamento Premium Inclusi: 134,99 euro Fitbit Versa 3 - Smartwatch per benessere e forma fisica con 6 mesi di abbonamento Premium inclusi, GPS integrato, Livello di Recupero Giornaliero e durata della batteria oltre 6 giorni: 159,99 euro

Fitbit Sense - Smartwatch evoluto con strumenti per la salute del cuore: 217,98 euro

Tutti gli smartwatch citati sono venduti e spediti da Amazon con consegna senza costi aggiuntivi per i clienti abbonati a Prime, anche in un giorno. Il pagamento è possibile effettuarlo suddividendolo in 5 rate mensili senza interessi pensate dal gigante statunitense, oppure in unica soluzione. In certi casi, si può selezionare altrimenti il metodo di pagamento a Tasso Zero con Cofidis al check-out.

