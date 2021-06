Smartwatch Xiaomi Haylou Solar LS05 in offerta sotto i 30 euro su Amazon

In questi giorni su Amazon ci sono varie promozioni che fanno da "apripista" al Prime Day 2021. L'aria che si respira è dunque quella dei "grandi sconti", visto che ci sono miriadi di offerte già attive. Arriva in questo contesto una promozione relativa allo smartwatch Xiaomi Haylou Solar LS05.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene proposto a 28,50 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (al momento in cui scriviamo, ci sono da aggiungere 4,60 euro di spedizione). Dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Jeff Bezos apprendiamo che in precedenza il costo del prodotto era di 45,99 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio del 38%, ovvero di 17,49 euro. Non male, considerando anche il fatto che il prodotto è già economico di suo.

Ricordiamo che si fa riferimento a uno smartwatch impermeabile (IP68) che dispone delle funzionalità di base che l'utente si aspetta da questo tipo di dispositivo. In ogni caso, dando un'occhiata agli altri principali store online che vendono prodotti tecnologici, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro.

Per il resto, se avete a disposizione un budget un po' più elevato, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento relativo ai migliori smartwatch sotto i 100 euro a metà 2021.