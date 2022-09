Smartwatch Xiaomi e Huawei a prezzi bomba su Amazon, anche al 50% in meno

In giornata abbiamo pensato di proporvi diversi smartphone OnePlus e Xiaomi in offerta su Amazon, ma non sono gli unici prodotti d’elettronica a prezzi ottimi: sempre sul portale di e-commerce statunitense potete trovare diversi smartwatch Xiaomi e Huawei anche a meno di metà prezzo.

Offerte Amazon su smartwatch Xiaomi e Huawei

Xiaomi Mi Watch, Orologio Smart, Display AMOLED HD 1.39'', Fino a 16 giorni di autonomia, GPS integrato, 117 modalità fitness, NERO, Versione italiana: 113,61 euro (129,99 euro)

Xiaomi Watch S1 Active Space Black: 149,99 euro (199,99 euro)

Xiaomi Watch S1 , Orologio Smart, Display AMOLED HD 1.43", Fino a 19 Modalità di Allenamento, Durata della Batteria fino a 12 ore, NFC Integrato, Resistenza all'Acqua, Silver, Versione Italiana: 206,99 euro (249,99 euro)

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 42 mm, Durata Batteria fino a 1 Settimana, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Monitoraggio Battito Cardiaco in Tempo Reale, Nero (Night Black): 99,90 euro (199 euro)

HUAWEI WATCH GT 2 Pro Smartwatch, Touchscreen 1.39 pollici AMOLED HD, con Adattatore Ap52, 2 Settimane di Utilizzo con una Ricarica, Chiamate Bluetooth, Monitoraggio del Battito Cardiaco, Grigio: 149,90 euro (299,90 euro)

Huawei Watch GT 3 46 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità di Allenamento, con Adattatore AP52, Black: 174 euro (249 euro)

HUAWEI WATCH, Smartwatch 4G AMOLED 1.43 Pollici, AP52, Chiamata eSIM, Batteria fino a 3 Giorni, Saturazione Ossigeno, Frequenza Cardiaca 24/7, GPS, 5 ATM: 195 euro (399 euro)

Nessun modello tra quelli citati è venduto al prezzo più basso di sempre, eccetto per l’ultimo citato. Ciononostante, segnaliamo che molti smartwatch sono venduti al 50% in meno, come potete vedere dalle cifre segnalate per ogni singola voce qui sopra.

Amazon, peraltro, è responsabile di vendita e spedizione e assicura la consegna a costo zero anche in un giorno ai clienti Prime, offrendo la possibilità di completare il pagamento in più rate Tasso Zero con Cofidis o piano a cinque mensilità senza interessi della stessa azienda di Seattle.

