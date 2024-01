Hai smesso di fumare da poco e l'astinenza si fa sentire? Ecco alcuni consigli

Ci giungono direttamente da uno studio pubblicato su Psychopharmacology una serie di consigli su come affrontare al meglio le conseguenze che subentrano subito dopo aver smesso di fumare.

I dati riportati dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie parlano chiaro: il fumo è la principale causa di morte prevenibile. Come se non bastasse, meno di un fumatore adulto su 10 riesce a smettere con successo ogni anno.

Proprio da quest’ultima statistica sono quindi partiti i ricercatori dell’Università di Innsbruck. Come ridurre gli aspetti spiacevoli dello smettere di fumare? Dopo aver identificato i 3 metodi per smettere di fumare, questa volta parleremo di esercizio fisico indoor e soprattutto, outdoor.

"Esistono diversi studi sugli effetti delle sessioni di esercizi indoor sui fumatori temporaneamente in astensione, il nostro è il primo a includere attività all'aperto", ha affermato la prima autrice Stefanie Schöttl.

Il team ha dunque suddiviso casualmente 16 fumatori in tre gruppi, chiedendo loro di non fumare per una notte intera. Al risveglio, alcuni partecipanti hanno intrapreso una camminata veloce di 10 minuti all’aperto, altri hanno adoperato un tapis roulant al coperto. L’ultimo gruppo invece, è rimasto semplicemente seduto per 10 minuti. Trascorso il tempo target, ciascun soggetto ha indicato il proprio desiderio di fumare, i sintomi che percepiva e il proprio umore.

Dopo aver visto che fumare fa invecchiare più in fretta, i risultati dimostrano chiaramente che brevi periodi di esercizio fisico sia indoor che outdoor riducevano significativamente l’appetito e i sintomi di astinenza e miglioravano di conseguenza il benessere generale.

Ad ogni modo, nonostante tali risultati siano estremamente positivi, Martin Kopp ha aggiunto che: "Questa è una tendenza che deve ancora essere verificata in esperimenti futuri", suggerendo che cambiare la durata o l'intensità delle passeggiate potrebbe aiutare ad ottenere dati ancora più incoraggianti.