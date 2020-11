Smettere di fumare? Potrebbe essere troppo tardi: ecco perché

Contrarre la broncopneumopatia cronica ostruttiva, conosciuta come BPCO, è causato quasi sempre dalla cattiva abitudine di fumare sigarette. Smettere di farlo, tuttavia, non può semplicemente risolvere la situazione facendo guarire il paziente, anzi rischia di diventare l'ennesimo calvario.

La miscela di gas, sostanze chimiche e batteri, prodotte dal fumo delle sigarette, una volta entrata nei polmoni genera una reazione simile alla polmonite. Infatti, le cellule infiammatorie generalmente scompaiono dai polmoni quando il paziente smette di fumare ma per chi ha contratto la BPCO, queste cellule rimangono per molti anni.

Queste a loro volta producono enzimi distruttivi che causano danni polmonari progressivi, fino all'insufficienza respiratoria prodotta dalla broncopneumopatia cronica ostruttiva. In realtà gli esperti non sapevano il motivo per cui queste cellule non scomparissero una volta finito di fumare ma, grazie ad una nuova ricerca, oggi sappiamo perché.

Fumare sigarette può causare un difetto nel sistema immunitario, infatti il fumo riprogramma le cellule che rivestono tutte le vie aeree, rendendo i polmoni dei pazienti di BPCO più vulnerabile alle invasioni batteriche. Essi, che vengono continuamente a contatto con batteri spesso irritanti, hanno il compito di portare ossigeno al sangue e hanno sviluppato un sistema di difesa decisamente singolare.

Gli anticorpi che si attaccano ai batteri per evitare che questi ultimi invadano i polmoni vengono chiamati IgA secretoria, essi non uccidono effettivamente i microbi ma riescono ad impedire una possibile risposta immunitaria dannosa. Chi soffre di BPCO, tuttavia, a causa dei livelli più bassi di IgA, lascia ai batteri un facile accesso alla superficie dei polmoni, innescando una risposta infiammatoria che persiste anche dopo aver smesso di fumare.

Gli scienziati della Vanderbilt University Medical Center, e della University of Florida hanno scoperto, durante i loro esperimento, che i topi privi di IgA secretorie posseggono un numero più alto di cellule piuttosto rare, chiamata cellule dendritiche moDC, nei polmoni. Queste non uccidono i batteri ma suonano l'allarme del corpo perché tutto sia organizzato al fine di contrastare un'infezione batterica.

Così come nei topi, la scoperta è stata utile per capire che anche nel corpo degli esseri umani alla carenza di IgA secretorie ci sarebbe stato un maggior numero di moDC all'interno dei polmoni, questo spiega la suscettibilità batterica anche dopo aver smesso di fumare.

Per prendere in esempio gli Stati uniti, sebbene i tassi di fumo di sigaretta stiano diminuendo nel paese a stelle e striscie, bisogna sapere che la BPCO è la quarta principale causa di morte, mentre è la terza causa di morte in tutto il mondo. Non esistono farmaci che prolunghino la vita di chi ne è affetto in quanto non è la malattia stessa ad uccidere i pazienti, più che altro la qualità della vita che affrontano dopo averla contratta.

La soluzione sarebbe smettere il prima possibile o non cominciare mai, le sigarette non sono un enorme danno solo per la nostra salute ma anche per l'ambiente. Nonostante questo gli scienziati hanno intenzione di trovare il più in fretta possibile delle cure adeguate al problema.