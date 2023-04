Smettetela di credere che le piramidi siano costruite dagli schiavi, è una bugia

Te lo ricordi il libro delle elementari, quello con i disegnini, dove c’erano uomini con le facce tristi che guardavano verso il basso, mentre si prodigavano nello spostare un enorme mattone di piramide? Gli schiavi! Sì, quelli! Ebbene, non c’entrano nulla con la costruzione delle tombe dei faraoni e questo è un falso storico a tutti gli effetti.

Certo, la “storiografia” successiva avrà pensato “questo lavoraccio sarà sicuramente ad appannaggio degli schiavi”, ma si sbagliavano di grosso: i fautori delle piramidi erano degli operai appositi con una paga di tutto rispetto, con tanto di assistenza sanitaria.

Secondo quanto raccontato da Mark Lehner, direttore del sito archeologico di Giza, l’ambizioso progetto di costruzione delle piramidi richiedeva diverse migliaia di lavoratori specializzati. Molti di questi, in realtà, erano originariamente dei contadini che erano stati ingaggiati durante i periodi di bassa attività agricola. Come già spiegato, erano stipendiati, veniva fornito loro del cibo e degli accampamenti in cui alloggiare.

Vi erano, addirittura, dei medici specializzati sul cantiere per aiutare gli operai in difficoltà ed erano assistiti in caso di malattia. A confutare l’esistenza di un corpo di “costruttori di piramidi”, vi sono diverse iscrizioni sulle tombe di siffatti lavoratori in cui è esplicitato l’orgoglio nato dal lavoro che svolgevano, sottolineando il perpetuo impegno nel migliorare le creazioni millenarie.

Oltre a medici ed ex contadini, sul cantiere girovagavano anche architetti, ingegneri, geometri, scultori e artigiani; inutile specificare che queste figure godevano di salari molto più generosi. Per quanto riguarda gli strumenti, invece, erano di utilizzo comune seghe, scalpelli e martelli… Com’è possibile che sappiamo tutte queste cose, ma non si sa nulla degli schiavi che costruiscono piramidi? È tutta una grandissima finzione, a cui dovremmo smettere di dar adito.