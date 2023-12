Smettetela di mangiare avocado, state distruggendo le foreste e l'ambiente!

Un frutto delizioso e amato si trova al centro di una crisi ambientale e sociale che sta scuotendo le fondamenta di intere comunità. L'avocado, simbolo di una generazione e ingrediente chiave di molte cucine moderne, è diventato il protagonista involontario di una deforestazione massiccia e incontrollata.

Più di 25.000 acri di foreste di querce e pini, che nel 2014 ricoprivano lo stato messicano di Michoacán, sono stati trasformati in piantagioni di avocado. Questo cambiamento non solo ha alterato l'ecosistema locale, ma ha anche aperto la strada a una serie di attività illegali e violente. Gang criminali e funzionari governativi corrotti minacciano agricoltori e proprietari terrieri, costringendoli a cedere le loro terre per far posto a queste piantagioni redditizie.

Circa il 90% dei frutti venduti negli Stati Uniti proviene dal Messico, e molti di questi sono coltivati su terreni un tempo ricoperti da foreste. Le piantagioni, più esigenti in termini di acqua rispetto agli alberi che sostituiscono, hanno portato alla creazione di pozzi illegali, sottraendo risorse idriche essenziali agli agricoltori locali.

Tra l'altro, quello che vediamo oggi è frutto di modifiche e manipolazioni da parte dell'uomo.

Le pratiche agricole insostenibili adottate in queste piantagioni stanno riducendo la fertilità del suolo, aggravando ulteriormente l'impatto ambientale. Nonostante sia tecnicamente necessaria l'approvazione governativa per convertire i terreni in piantagioni, le conversioni illegali sono all'ordine del giorno, spesso con la complicità di funzionari locali corrotti. Coloro che si oppongono a queste pratiche illegali diventano bersagli di minacce e aggressioni.

Nel 2019, a Zirahuén, in Michoacán, persone sono state rapite per essersi opposte all'istituzione di piantagioni di avocado. Questa situazione ha portato a un triste epilogo: gli avocado consumati negli Stati Uniti sono, in un certo senso, "intrisi di sangue", come ha affermato una vittima al New York Times.

