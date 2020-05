L'SMS della Lombardia: 'lei risulta contatto di un caso di Coronavirus', ma è un errore

Nella serata di lunedì 25 Maggio sono stati tanti gli assistiti dall'ATS di Milano ad aver ricevuto via SMS una comunicazione che ha seminato il panico. Nel messaggio infatti, l'Azienda Sanitaria Locale li avvisava di essere contatti di un caso di Coronavirus. A quanto pare però si è trattato di un errore.

"Ats Milano. Gentile Sig/Sig.ra lei risulta contatto di caso di Coronavirus. Le raccomandiamo di rimanere isolato al suo domicilio, limitare il contatto con i conviventi e misurare la febbre ogni giorno. Se è un operatore sanitario si attenga alle indicazioni della sua Azienda" si leggeva nel messaggio.

Solo il giorno dopo però è arrivata la rettifica, anch'essa tramite SMS, in cui la Regione Lombardia ha spiegato che a causa di un errore informatico è stato inviato il messaggio a destinatari sbagliati.

In una nota pubblicata sul sito di ATS Milano, infatti, viene anche specificato che nella giornata di martedì 26 Maggio è stato inviato un ulteriore SMS di rettifica per evitare facili allarmismi.

La Lombardia non sarà tra le tre regioni in cui partirà la sperimentazione dell'app Immuni, che sono state scelte dal Governo qualche giorno fa, dopo la pubblicazione del codice sorgente del client per il contact tracing, che ha permesso al Garante per la Privacy di fugare i dubbi avanzati in precedenza.