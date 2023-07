SMS satellitari per tutti con Android 14? Forse sì: la mossa di Google e Samsung

Le chiamate satellitari di iPhone 14 sono tra le feature "di punta" della nuova generazione di Melafonini e hanno persino salvato una manciata di vite negli ultimi mesi. Per questo, non stupisce che una funzione di messaggistica satellitare arriverà anche su Android 14 quando il nuovo sistema operativo di Google verrà lanciato, nei prossimi mesi.

Stando a quanto riporta il profilo Twitter Google Pixel FC, infatti, gli smartphone della linea Pixel 8 avranno la connettività satellitare integrata grazie ad Android 14, che permetterà di inviare SMS (e forse anche chiamate) utilizzando una costellazione satellitare legata a Google. WCCFTech, invece, riporta che la medesima feature arriverà anche sui Samsung Galaxy di prossima generazione e che essa potrebbe essere resa disponibile per tutti gli smartphone Android nei prossimi mesi.

D'altro canto, pare che la sperimentazione della connettività satellitare di Android vada avanti da tempo: secondo diverse fonti, già i Galaxy S22 dovevano avere il satellitare per chiamate ed SMS, anticipando di qualche mese gli iPhone 14. Addirittura, Google e Samsung avrebbero effettuato la loro prima chiamata satellitare su smartphone con un Samsung Galaxy S22 Ultra. Non è dunque chiaro perché la feature non sia stata implementata in Android 13, anche se ora potrebbe arrivare con Android 14.

Pare comunque che starà ai singoli produttori di smartphone la scelta di supportare o meno la funzione e di collegarla ad una costellazione satellitare o all'altra: considerata la mossa di Google e il fatto che diversi competitor come Huawei hanno iniziato a implementare il satellitare sui propri smartphone in via proprietaria, è possibile che quest'ultimo diventi presto una funzione di base per tutti i telefoni in commercio.

In ogni caso, la decisione di Google di supportare i messaggi satellitari con Android 14 potrebbe rendere la feature, per ora riservata solo a pochi smartphone (e per giunta tutti di fascia alta) decisamente più diffusa nel mercato, penetrando anche tra i prodotti di fascia media e bassa, ovviamente a patto che gli OEM decidano di implementarla sui propri dispositivi.