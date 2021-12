Snake in AR per promuovere il 5G: l'ultima, bizzarra idea di AT&T

La realtà aumentata e la realtà virtuale hanno delle applicazioni potenzialmente in grado di migliorare la vita di milioni di persone: qualche giorno fa, per esempio, vi abbiamo parlato degli utilizzi dell'AR nel mondo del recruiting, mentre sono già in corso sperimentazioni per l'impiego della tecnologia in campo medico.

Tra questi nobili impieghi della realtà aumentata non rientra invece la creazione di una versione giocabile in AR di Snake, che però è esattamente ciò che è stato recentemente pubblicato dal colosso della telefonia e dell'informatica statunitense AT&T. La compagnia, infatti, ha reimmaginato il famoso gioco per telefoni in una versione più moderna per promuovere i propri sforzi relativi al 5G negli Stati Uniti.

Il gioco, che non ha il nome di "Snake" ma quello di "Warp Speed Worm", è in realtà un semplice effetto AR per Instagram e Facebook Messenger. Tra l'altro, utilizzando quest'ultima piattaforma potrete sfidare i vostri amici e giocare a Snake (o meglio, a Warp Speed Worm) contro di loro anche in videochiamata.

Ovviamente, poiché si tratta di un filtro in AR per Instagram e Messenger, non ci sono comandi fisici e il gioco viene controllato con i movimenti della testa, una scelta che potrebbe generare non pochi problemi al collo degli amanti del videogioco, specie nelle fasi più concitate della partita. Se comunque non temete il torcicollo, potete attivare il filtro su Instagram semplicemente seguendo la pagina del suo creatore, cioè AT&T.

Non è invece ben chiaro lo scopo di fondo del gioco: Warp Speed Worm dovrebbe promuovere le reti 5G, ma funziona perfettamente anche su standard di connettività inferiori e in Wi-Fi. Non è chiaro come il filtro si collochi nella campagna marketing di AT&T per il nuovo standard di connettività, ma ad una possibilità in più di giocare a Snake non si dice mai di no. Intanto, secondo Ericsson il 5G potrebbe diventare lo standard di connettività più diffuso sul pianeta a partire dal 2027.