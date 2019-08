Snapchat annuncia gli Spectacles 3, gli occhiali da sole con telecamere HD integrate

A quanto pare la linea di occhiali da sole con telecamera integrata di Snapchat non va poi così malaccio: l'azienda ha appena annunciato la terza generazione di Spectacles, che ora hanno due telecamere di maggiore qualità e un nuovo design.

Sono stati pensati come l'arma definitiva da vlogging, visto che permettono di riprendere in ogni momento qualsiasi cosa con una prospettiva in prima persona (POV). Quando sono stati commercializzati per la prima volta nel 2017, Snapchat aveva addirittura predisposto alcune postazioni automatiche —dei veri e propri distributori, come quelli degli snack o delle sigarette— in alcune grosse città, per poterli acquistare in loco. L'iniziativa aveva toccato anche l'Italia, con un distributore a Venezia e in altre città.

Immaginiamo che ora non siano più attivi e sia necessario acquistarli online, anche perché nel sito ufficiale non sono più menzionati.

Gli Spectacles 3 montano due fotocamere HD che ora rendono maggiormente la profondità e la tridimensionalità delle immagini. Video e foto vengono condivise istantaneamente allo smartphone. I video, in perfetto stile Snapchat, possono avere una lunghezza massima di 60 secondi, mentre dei nuovi led rivelano quando gli occhiali stanno riprendendo — in modo da evitare goffi tentativi di violare la privacy alla James Bond.

Gli Spectacles 3 arrivano in due colori diversi: Carbon e Mineral. Prezzo? 370€. Quasi il doppio rispetto alla generazione precedente, che è ancora disponibile.